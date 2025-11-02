Şırnak'ta 8 Aranan Şahıs Gözaltına Alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık, yağma, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan aranan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerde araması bulunan şahısların yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerinin sağlanması, polisin sahadaki görünürlüğünün artırılarak vatandaşlarımıza varlığını daha çok hissettirmesi ve suç işlemeye meyilli kişilerin caydırılması amacıyla ilimiz genelinde yapılan çalışmada; kaçakçılık, yağma, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranmaları bulunan toplamda 8 şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK