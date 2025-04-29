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Şırnak'ta 60 Yaşındaki Çoban Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta 60 Yaşındaki Çoban Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Hilal beldesinde, hayvanlarını otlatan 60 yaşındaki Hacı Kara'nın cansız bedeni bulundu. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde 60 yaşındaki Hacı Kara'nın hayvanlarını otlatmaya götürdüğü bölgede cansız bedeni bulundu.

İlçenin Hilal beldesinde hayvanlarını otlatmaya götüren 60 yaşındaki Hacı Kara'nın sürüsü bir müddet sonra sahipsiz döndü. Hayvanların sahipsiz olduğunu gören belde sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kayıp ihbarının ardından AFAD, Sağlık ve Jandarma ekipleri harekete geçerek bölgede arama çalışmaları başlattı.

Kara, aram çalışmaları sonucu yerde hareketsiz yattığı, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın vücudunda her hangi bir iz bulunmadığı, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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