Şırnak'ta 5 Bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta 5 Bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, milli güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla 5 bölgeyi 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Vatandaşların bu bölgelere girebilmeleri için izin almaları gerektiği belirtildi.

Şırnak Valiliği, 5 bölgenin 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere izin almak suretiyle girebileceği belirtildi. Açıklamada "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 26 Temmuz 2025 - 03 Ağustos 2025 tarihleri arasında 9 gün "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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