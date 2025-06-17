Şırnak'ta 4 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Şırnak'ta 4 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde milli güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerini 17-19 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak ilan etti.

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 4 bölgenin 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesindeki Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerinin 17-19 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri Ek'te mevcut olan Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Haziran 2025 (dahil) - 19 Haziran 2025 (dahil) tarihleri arasında (2) iki gün "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, Kamuoyuna Saygı ile duyurulur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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