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Şırnak JASAT bir haftada 35 arananı yakaladı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Yakalananlardan 18 yıl 7 ay 10 gün ile 8 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında olduğu 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Yapılan çalışmalarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden aranan 31, Kolluk Kuvvetleri Bilgi Sistemi (KİHBİ) üzerinden aranan 4 kişi olmak üzere toplam 35 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında 6 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 2 ayrı suçtan 8 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 16 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ilgili birimlerce sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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