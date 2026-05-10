Şırnak'ta 27 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen planlı operasyonda, hakkında 3 ayrı suçtan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aranan şahsın gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu gece yaptığımız planlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 3 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak adli makamlara teslim ettik. Hemşehrilerimize söz verdik, gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" denildi.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
