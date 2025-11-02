Haberler

Şırnak'ta 2025 Yılı Trafik Kazaları Bilançosu Ağır

Şırnak'ta 2025 Yılı Trafik Kazaları Bilançosu Ağır
Güncelleme:
Şırnak genelinde 2025 yılının ilk 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti, 1.161 kişi yaralandı. Kazaların büyük bir kısmı dikkatsizlik ve aşırı hız gibi nedenlerle gerçekleşti. Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak için denetimlerin sıklaştırıldığını ve vatandaşların trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Şırnak genelinde 2025 yılının ilk 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında bilanço ağır oldu. İl genelinde bin 257 trafik kazası meydana gelirken kazalarda 18 kişi hayatını kaybetti, bin 161 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Ocak - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Şırnak'ta 10 ölümlü, 723 yaralanmalı ve 524 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kent genelinde yaşanan kazalarda 18 kişi yaşamını yitirirken, bin 161 kişi yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. En fazla kazanın Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde yaşandığını belirtildi. Kazaların büyük bölümünün dikkatsizlik, aşırı hız ve sürücü hatalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
