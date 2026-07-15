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Şırnak'ta iki haftada 178 aranan şahıs yakalandı

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Şırnak'ta temmuz ayının ilk iki haftasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 178 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şırnak'ta temmuz ayının ilk iki haftasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen planlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 178 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, temmuz ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilen planlı operasyonlar kapsamında, farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 178 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin ardından ilgili adli makamlara teslim edildiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliği için kesintisiz devam edecektir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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