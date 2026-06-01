Şırnak'ta 14 aranan şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 14 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25-31 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde UYAP üzerinden aranan 13 şahıs ile KİHBİ sistemi üzerinden aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

