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Kuzey Irak Operasyonlarında Şehit Düşen Üsteğmen İçin Tören Düzenlendi

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'taki PKK/KCK hedeflerine yönelik operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Şırnak'ta bir tören düzenlendi. Törende diğer şehitlerin naaşları da katafalka konulurken, saygı duruşu yapıldı ve şehitlerin öz geçmişleri okundu. Cenaze, dua sonrası Üsteğmen Ayar'ın memleketi Trabzon'a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik devam eden operasyonlarda şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in okuduğu duanın ardından Şehit Piyade Üsteğmen'in cenazesi, ambulans ile memleketi Trabzon'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici kurum ve STK temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Piyade Terör Tören Irak Kck PKK

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