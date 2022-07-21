Şırnak haberleri | Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu Şırnak gelişmesine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dairenin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü Dirsekli mezrasında bulunan TOKİ konutlarında 5 katlı bir binanın en üst katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında dumanları gören site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evin balkonunda mahsur kalan 6 kişi yara almadan kurtarıldı. Yangın sonucu evde büyük maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ŞIRNAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Şırnak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şırnak haberleri | Cizre'de 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.