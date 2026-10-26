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Şırnak Gabar'da TPAO'ya hizmet veren firma personeli malzeme düşmesiyle öldü

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Şırnak Gabar'da TPAO'ya hizmet veren firma personeli malzeme düşmesiyle öldü
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Şırnak'ın Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde TPAO'ya hizmet veren firma personelinin üzerine malzeme düştü. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan personel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi otopsi sonrası Batman'a gönderilecek, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde üzerine malzeme düşen TPAO için hizmet veren bir firmanın personeli, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı Ağaçyurdu mevkiinde TPAO'ya hizmet veren bir firmada görev yapan Sözdar Kartal isimli personelin üzerine malzeme düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçi, belirli bir noktaya kadar araçla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında kalbinin durduğu öğrenilen Sözdar Kartal, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kartal, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman'a gönderileceğini belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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