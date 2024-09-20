Şırnak Cizre Karayolu'nda Tır Devrildi, Şoför Hafif Yaralandı

Şırnak Cizre karayolunda tır şarampole devrildi

ŞIRNAK - Şırnak-Cizre karayolunda tır şarampole devrildi. Şoför kazada hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün saat: 10: 30 sıralarında Şırnak Cizre Karayollu Tüneller bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tır şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför araç içerisinden çıkarılarak müdahalesi yapılıktan sonra Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.