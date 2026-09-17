Şirintepe Mahallesi’nde Destek AFAD Gönüllü eğitimi gerçekleştirildi

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Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Mahalle Afet Gönüllü Ekipleri Projesi kapsamında Şirintepe Mahallesi'ndeki gönüllülere Destek AFAD gönüllü eğitimi verdi.

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor. Mahalle Afet Gönüllü Ekipleri Projesi bünyesinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen eğitimlerle, muhtemel afet anlarında mahalle düzeyinde ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecek gönüllü kapasitesinin artırılması ve yerel ekiplerin hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. AFAD yetkilileri, afetlere karşı dirençli bir toplum yapısı kazanılması adına mahalle bazlı eğitim programlarının süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı