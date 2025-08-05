Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic Beyin Kanaması Geçirdi

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında beyin kanaması geçirdi.

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, Sırp Pink Televizyonu'nda katıldığı bir sabah programı sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan siyasetçinin beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Program sırasında aniden kekelemeye başlayan ve kelimeleri düzgün telaffuz edemeyen Sırp bakana, iyi olup olmadığı soruldu ve bakan cevap veremeyince programa ara verildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in aile dostu olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) üyesi bakanın hastaneye kaldırılmasının ardından Vucic'in de hastaneye gittiği bildirildi. Vucic, ayrıca sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Dare (Darko) dayan, Pes etmek yok" dedi.

"Glisic'in durumu ciddi"

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, yaptığı açıklamada, Glisic'in ameliyat edildiğini, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde tedavi gördüğünü duyurdu. Ameliyatın beklenenden uzun sürdüğünü açıklayan Loncar, "Son derece karmaşık bir ameliyattı. Müdahale sırasında birden fazla ekip çalıştı çünkü hem damar tıkanması hem de kanama mevcuttu. Bakan entübe edildi. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Bakanın beyin kanaması geçirmesine neden olan sebebin ortadan kaldırıldığını ve tedavisine devam edileceğini ifade den Loncar, artık bakanın vücudunun tedaviye nasıl yanıt vereceğine bakacaklarını ifade etti. - BELGRAD