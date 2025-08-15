Sırbistan'da Hükümete Karşı Protestolar Şiddetlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hükümete karşı gösteri düzenleyen protestocular ile hükümet destekçileri bir kez daha çatıştı. Polis, tarafları dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz kullandı. Novi Sad kentindeki hükümet karşıtı protestocular ise iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait ofise saldırdı.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetine karşı düzenlenen protestolar 3'üncü günde devam etti. Sırbistan'ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl bir tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Novi Sad kentinde sokaklara dökülen binlerce protestocu, erken seçim çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) ait ofise saldırdı. Camları kıran protestocular Cumhurbaşkanı Vucic'i işaret ederek, "İşi bitti" şeklinde slogan attı. Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Başkent sokakları savaş alanına döndü

Başkent Belgrad'da ise yüzlerce hükümet karşıtı protestocu ve hükümet destekçileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Taraflar şehrin ana bulvarlarından birinde birbirlerine fişek ve maytap fırlattı. Polis, protestocuları dağıtmak ve karşıt grupları birbirinden ayırmak için en az iki noktada göz yaşartıcı gaz kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi.

"Devlet kazanacak"

Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı göstericileri şiddeti kışkırtmakla ve "kendi ülkelerinin düşmanı" olmakla suçladı. Vucic, "Devlet kazanacak. Barış istemedikleri açık. Daha fazla gözaltı işlemi olacak" ifadesini kullandı. Vucic protestoların yurt dışından organize edildiği iddiasını da yineledi.

Protestolar tren istasyonu faciası ile başlamıştı

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad şehrindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. Trajik olayın Sırbistan hükümetinin kamu altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu ortaya çıktığını savunan protestocular, ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine imza atmıştı. Protestocular devam ettirdikleri gösterilerde erken seçim talebinde bulunuyor. Erken seçim talebi ise Cumhurbaşkanı Vucic tarafından reddediliyor. - BELGRAD