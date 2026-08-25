Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Kaldırımda Aileye Çarptı: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen iki çocuklu aileyi biçti.

Sırbistan'ın Kraljevo şehrinde ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen iki çocuklu aileyi biçti. Kazada 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın orta kesimindeki Kraljevo şehrinde dün akşam meydana gelen kazada ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 26 yaşındaki J.A. isimli sürücü, aracıyla sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen bir araca çarptı. Ardından yaya ve bisiklet yolunun bulunduğu kaldırıma çıkan sürücü, önce bir ağaca ardından da çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapmakta olan bir ailenin üyelerine çarptı.

Kazada bebek arabasıyla yürüyüşte olan 32 yaşındaki anne ile iki kızı ağır yaralandı. Ağır yaralılar arasında yer alan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 35 yaşındaki babası ile aileye çarpan araçta yolcu koltuğudna bulunan 33 yaşındaki kadın ise hafif yaralandı.

Kazanın ardından ehliyetinin olmadığını tespit edilen 26 yaşındaki sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 CHP il başkanından manifesto: Kişiler geçicidir, CHP kalır

Mesaj CHP'den istifa edenlere: 81 il başkanı aynı metne imza attı
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi