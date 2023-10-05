Sinoplu Ümmühan Özgün, İkinci El Araba Dolandırıcılığı İddiasında Bulundu

Sinoplu Ümmühan Özgün, ikinci el otomobil satışı ile ilgili dolandırıldığını iddia etti. Özgün, 1 milyon 200 bin TL'yi hesap numarasına yatırdıklarını ancak dolandırıldıklarını söyledi. Mağduriyetin giderilmesi ve dolandırıcıların cezalandırılmasını istedi.

MUSTAFA USTA

Sinoplu Ümmühan Özgün, "Araba almak için 1 milyon 200 bin TL para yatırdım … Anlaşma yapıldı, hesap numarası verildi. Hesap numarasına parayı yatırdık fakat bizi sürekli oyaladı. Tam arabanın teslim etme sürecinde iflas ettiklerini duyduk. Daha sonraki günlerde dolandırıldığımızı duyduk. Sürekli bir oyalama içindeler ve hala dışarıdalar. Benim gibi 300'den fazla mağdur var. Mağduriyetimizin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum" dedi.

Sinoplu Ümmühan Özgün, ikinci el otomobil satışı ile ilgili dolandırıldığını iddia etti. Özgün, şunları söyledi:

"17 Mayıs 2023 yılında araba almak için 1 milyon 200 bin TL para yatırdım. Durağan'ın ileri gelen insanlarının araba aldığını gördük. Bizde bir güven oluştu ve bu nedenle araba almaya karara verdik. Bize 3 ay sonra teslim edilecek denildi. Hatta bize 1 ay içinde sizin arabanızı teslim edeceğiz diye söylendi. Aslında bize aracı olan kişi Milli Eğitim'de çalışan Yüksel Turgut isimli şahısla diyaloğa girdik. Anlaşma yapıldı, hesap numarası verildi. Hesap numarasına parayı yatırdık fakat bizi sürekli oyaladı. Tam arabanın teslim etme sürecinde iflas ettiklerini duyduk. Daha sonraki günlerde dolandırıldığımızı duyduk. Firmanın sahiplerini sürekli aradım. Çoğu zaman telefonuma bakmadılar. Baktıklarında beni azarlar tarzda konuştular. Ödeyeceğiz diye bizi oyaladılar. Biz borç altın bularak bu parayı temin ettik dediler. Sürekli bir oyalama içindeler ve hala dışarıdalar. Benim gibi 300'den fazla mağdur var. Mağduriyetimizin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum.

"BU ZAMAN KADAR BİR DÖNÜŞ OLMADI"

Bu kişiler ağustos ayında bu olayın patlak vermesinden yaklaşık 20 gün sonra mağdurlarla görüşmek için Durağan'a geldiler. Paranızı en kısa zamanda ödemeye başlayacağız. Elinde araba olanların kayıtlarını vereceğiz şeklinde açıklama yaptılar ama o günden bugüne ufacık bir gelişme olmadı. Dönüşte de bu kişiler Durağan Emniyet'ine ifade verdiler. Sonra İstanbul'a geri döndüler. İstanbul'da da ifadeye çağrıldıklarını duydum. Yine elleri kolları dışarıda geze geze serbest kaldılar ve yaşamlarına devam ediyorlar. Mağdur olanlar gece gündüz ne olacak diye düşünüyor. Aramızda rahatsızlananlar, kalp krizi geçenler, aile düzeni bozulanlar oldu. 300'den fazla mağdur olduğunu biliyorum. Zaten kendileri de internette kamu aydınlatma isimli bir whatsapp grubu kurdular. Ben CİMER'e yazdım, Milletvekili Nazım Beye yazdım, valilikten randevu almaya çalıştım. Vali yardımcısıyla görüştüm. Size geri dönüş yapılacak denildi ama bu zaman kadar bir dönüş olmadı. Ben en kısa zamanda bizim mağduriyetimizin giderilmesi ve bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyorum."