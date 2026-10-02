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Sinop'un Yalı köyü açıklarında kaybolan polis Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

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Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin arama çalışmasında bedene saat 11.40'ta ulaşıldı; Valilik başsağlığı diledi.

Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine saat 11.40'ta ulaşıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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