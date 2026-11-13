Sinop Türkeli'de Hacı köyünde art arda heyelanlar yolları kapattı, ahır zarar gördü

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen heyelanlar etkisini artırdı. Önceki gün Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolun kapanmasının ardından bugün Merkez Mahallesi'nde daha büyük çaplı toprak kayması yaşandı. Heyelanda bir ahır da zarar gördü.

Türkeli'ye bağlı Hacı köyünde yaşanan heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Köyde önceki gün meydana gelen toprak kayması sonucu Örey ile Köseretaşı mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapanmıştı.

Merkez Mahallesi yolu da kapandı

Bugün ise köyün Merkez Mahallesi'nde daha büyük çaplı bir heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Merkez Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yol kapanırken, bölgede bulunan bir ahır da heyelandan zarar gördü.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Yaşanan heyelanın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, olay sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı