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Sinop Türkeli'de çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik Köyü Teciroğlu Mahallesi'nde Şerafettin Demirel'e ait evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Çatakörencik Köyü Teciroğlu Mahallesi'nde Şerafettin Demirel'e ait evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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