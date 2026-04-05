Sinop'ta yangın paniği: Yangını fırtına söndürdü

Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Bölgede etkili olan fırtına, alevlerin yayılmasını engelleyerek yangını söndürdü.

Olay, saat 22.15 sıralarında Sinop Adabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen yüksek gerilim hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle kablo kopması yaşandı. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle otluk alanda yangın başlattı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, yangının yüksek gerilim hattındaki kablo kopması nedeniyle çıktığını tespit etti. Ancak bölgede etkili olan şiddetli fırtına, beklenenin aksine alevlerin kısa sürede kendiliğinden sönmesini sağladı.

Kopan kablo, ekiplerin müdahalesiyle onarılarak yeniden yüksek gerilim hattına bağlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı