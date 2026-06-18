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Sinop'ta yan yatan lüks yatta kurtarma mesaisi

Sinop'ta yan yatan lüks yatta kurtarma mesaisi
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Sinop Limanı'nda jet ski kapağının açık kalmasıyla su alarak yan yatan lüks yat, özel ekipler ve dev vinçlerle denizden çıkarılmak üzere son aşamaya geldi.

Sinop Limanı'nda geçen mayıs ayının sonunda jet ski kapağının açık kalması nedeniyle su alarak yan yatan lüks yatı denizden çıkartmak için başlatılan kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Şehir dışından gelen özel ekipler dev vinçlerle yatı havada sabitlerken, özel dalgıçların hummalı çalışmasıyla denizden çıkartılma süreci hızlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Mayıs gecesi Sinop Limanı'nda demirli bulunan lüks bir yat, gövdesinde yer alan jet ski garaj kapağının açık kalması sonucu hızla su almaya başladı. 31 Mayıs sabahı itibarıyla yan yatan ve batma tehlikesi geçiren yat için bölgede güvenlik önlemleri alınarak kurtarma süreci başlatılmıştı.

Günlerdir süren titiz hazırlıkların ardından, yatın güvenli bir şekilde yüzdürülmesi için şehir dışından profesyonel ve özel kurtarma ekipleri sevk edildi. Dev vinç yardımıyla havadan sabitlenerek dengede tutulan lüks yatın içerisindeki su, deniz altına inen özel dalgıçların hummalı çalışmasıyla tahliye ediliyor. Ekiplerin koordineli yürüttüğü çalışmalarda artık sona yaklaşıldığı ve lüks yatın kısa süre içinde tamamen eski dengesine kavuşturulacağı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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