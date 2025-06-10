Sinop'ta Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonları: 1 Tutuklama

Sinop'ta Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonları: 1 Tutuklama
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Sinop'ta yapılan iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Erfelek ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı, 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 143,26 gram metamfetamin, bir tabanca ve 10 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erfelek ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 45 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir" ilkesiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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