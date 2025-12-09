Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Durağan ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu maddeden 152,25 gram ile 17 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca hassas terazi, uyuşturucu kullanma amacıyla hazırlanmış aparatlar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 75 lira para, beş cep telefonu, bir kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 24 fişek ve av tüfeklerinde kullanılan 23 fişek de ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi. - SİNOP