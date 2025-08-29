Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 425 Gram Esrar ve 56 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 425 Gram Esrar ve 56 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez ilçe J.K.lığı (Kabalı J.Krk.K.lığı) sorumluluk bölgesinde yapılan adli aramada 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.