Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 425 Gram Esrar ve 56 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

