Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, silah ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 10,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), içilmiş halde sigaraya sarılmış 5 adet sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı fişeği ve 40 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP