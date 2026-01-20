Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, silah ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 10,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), içilmiş halde sigaraya sarılmış 5 adet sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı fişeği ve 40 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor

