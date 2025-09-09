Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Sinop'un Boyabat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, sentetik kannabinoid hammadde, bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid hammaddesi, bonzai ve metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Eylül'de yapılan çalışmada, şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 20,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11,80 gram sentetik kannabinoid ve 3,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
