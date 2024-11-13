Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 2 adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 15,32 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP