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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda, 15,32 gram kubar esrar, bir uyuşturucu kullanım aparatı ve bir muşta ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 2 adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 15,32 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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