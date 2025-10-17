Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 16,89 gram bonzai ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi tutuklandı.
Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16,89 gram bonzai ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 16,89 gram bonzai ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli şahsın serbest bırakıldığı bildirildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa