Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Durağan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 16,89 gram bonzai ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli şahsın serbest bırakıldığı bildirildi. - SİNOP