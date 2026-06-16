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Türkeli'de traktör şarampole devrildi

Türkeli'de traktör şarampole devrildi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde odun taşıma işi sonrası dönen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar oluştu.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular köyü yakınlarında meydana gelen traktör kazası korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, odun taşıma işinin ardından boş olarak geri dönen traktör, Kuşçular köyü merkezine yaklaşık 500 metre mesafedeki Göller mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen traktörde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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