Sinop'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü S.A. hayatını kaybetti. Kaza, Bozkurt Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Bozkurt Bulvarı Caddesi'nde saat 03.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.'nın kullandığı 34 DB 6575 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, Erfelek Çayı yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
