Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Nokta Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 57 AP 037 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Gelincik istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan yaşı küçük motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

