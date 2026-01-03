Sinop'taki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Türkeli-Ayancık Karayolu Yapı İnşaat Şantiyesi mevkiinde, Yasin Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya olay yerinde, otomobilde bulunan Avni Demirtaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan Nafiye Şentürk ise ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kazada yaralanan Yasin Ö. ile yabancı plakalı otomobilde bulunan bir kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP