Sinop'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Taçahmet köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişiden 4'ü ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan Güldane G., Salim G. ve Zeynep Ecrin A. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP