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Sinop'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Taçahmet köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişiden 4'ü ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan Güldane G., Salim G. ve Zeynep Ecrin A. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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