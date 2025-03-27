Sinop'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Taçahmet köyünde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişiden 4'ü ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan Güldane G., Salim G. ve Zeynep Ecrin A. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa