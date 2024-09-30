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Sinop'ta Trafik Kazalarını Önlemek İçin Eğitim ve Denetim Faaliyeti

Sinop'ta Trafik Kazalarını Önlemek İçin Eğitim ve Denetim Faaliyeti
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarını önlemek amacıyla denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirerek sürücülere güvenli sürüş ipuçları sunuyor.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilendirici faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim ve eğitim faaliyeti düzenledi. Ekipler yol kenarında durdurdukları motosiklet sürücülerine "Güvenli Motosiklet Sürüşü İçin İpuçları" adlı broşürü dağıtarak, sürücülerde güvenli sürüş bilincini artırmayı hedefledi. Yapılan denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Yerel Haberler Motosiklet Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk sinop

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