Sinop'ta Trafik Kazalarını Önlemek İçin Eğitim ve Denetim Faaliyeti

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilendirici faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim ve eğitim faaliyeti düzenledi. Ekipler yol kenarında durdurdukları motosiklet sürücülerine "Güvenli Motosiklet Sürüşü İçin İpuçları" adlı broşürü dağıtarak, sürücülerde güvenli sürüş bilincini artırmayı hedefledi. Yapılan denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet etti. - SİNOP