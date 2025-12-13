Haberler

Sosyal medyada şov yapan sürücülere 25 bin TL para cezası

Sosyal medyada şov yapan sürücülere 25 bin TL para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulunan iki sürücü jandarma tarafından yakalandı ve toplamda 25 bin 203 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Sinop'ta trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulunan iki sürücü, paylaştıkları görüntüler üzerine jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Sürücülere toplamda 25 bin 203 TL idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kimliği belirlenen sürücüler, asayiş ve trafik timleri tarafından yapılan çalışmalarla gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu, motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden sürücüye 5 farklı maddeden toplam 23 bin 823 TL idari para cezası uygulandı. Diğer sürücünün ise araç seyir halindeyken camdan çıkarak yaptığı tehlikeli hareketlere ilişkin olarak "seyir emniyetini etkileyecek şekilde tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak" fiilinden 690 TL, emniyet kemeri kullanmamaktan 690 TL olmak üzere toplam bin 380 TL idari para cezası kesildi.

Her iki sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
title