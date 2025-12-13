Sosyal medyada şov yapan sürücülere 25 bin TL para cezası

Sinop'ta trafik güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulunan iki sürücü, paylaştıkları görüntüler üzerine jandarma ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Sürücülere toplamda 25 bin 203 TL idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kimliği belirlenen sürücüler, asayiş ve trafik timleri tarafından yapılan çalışmalarla gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu, motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden sürücüye 5 farklı maddeden toplam 23 bin 823 TL idari para cezası uygulandı. Diğer sürücünün ise araç seyir halindeyken camdan çıkarak yaptığı tehlikeli hareketlere ilişkin olarak "seyir emniyetini etkileyecek şekilde tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak" fiilinden 690 TL, emniyet kemeri kullanmamaktan 690 TL olmak üzere toplam bin 380 TL idari para cezası kesildi.

Her iki sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP