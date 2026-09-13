Sinop’ta SUV tipi araçta yangın paniği

Sinop'ta SUV tipi aracın motor kısmında çıkan yangın, polis memurunun yangın tüpüyle müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Heyecan dolu anlar, çevredeki bir evden ve başka bir araçtan saniye saniye görüntülendi.

Olay, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SUV tipi aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek yangını söndürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Polis memurunun alevlere müdahale ettiği heyecan dolu anlar, çevredeki bir evden ve başka bir araçtan cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı