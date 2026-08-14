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Sinop Sahilinde İHA Parçaları Bulundu

Sinop Sahilinde İHA Parçaları Bulundu
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Sinop Akliman sahilinde İHA'ya ait olduğu düşünülen parçalar bulundu. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Parçaların niteliği teknik inceleme sonrası netleşecek.

Sinop'ta sahilde insansız hava aracına (İHA) ait olduğu iddia edilen parçaların bulunması üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Akliman sahilinde İHA parçalarına benzer cisimlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahilde bulunan parçaların üzerinde elektronik aksam ve kabloların bulunduğu görüldü. Ekipler, parçaların çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Bulunan cisimlerin insansız hava aracına ait olup olmadığı henüz kesinlik kazanmazken, parçaların niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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