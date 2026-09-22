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Sinop'ta Sahil Güvenlik botu gezi teknelerini uzaktan kontrol etti

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Sinop'ta Sahil Güvenlik botu gezi teknelerini uzaktan kontrol etti
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Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, kıyı kesiminde devriye yaparken bölgedeki gezi teknelerini uzaktan kontrol etti. Deniz güvenliği için yürütülen faaliyette teknelere yanaşılmadı; kontrollerin ardından bot kıyıdaki devriyesine devam etti.

Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, kıyı kesiminde faaliyet gösteren gezi teknelerini uzaktan kontrol etti.

Sinop'ta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, kıyı kesiminde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye sırasında bölgede faaliyet gösteren gezi tekneleri uzaktan gözlemlendi. Deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında Sahil Güvenlik botu, gezi teknelerinin bulunduğu bölgede bir süre seyir gerçekleştirdi. Teknelere yanaşılmadan yapılan uzaktan kontrolün ardından bot, kıyı kesimindeki devriyesine devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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