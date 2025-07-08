Sinop'ta Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametinden Boyabat'a doğru seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - SİNOP