Haberler

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin su kanalına çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kastamonu-Boyabat yolu Salar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (33) idaresindeki 41 L 4603 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Boyabat yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol ortasında bulunan su kanalına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (35) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni aşamaya geçildi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor