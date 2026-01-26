Sinop'ta narkotik operasyonları: 3 tutuklama

Sinop'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20, 21 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde Boyabat ve Gerze ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, toplam 159,02 gram sentetik kannabinoid, 0,76 gram metamfetamin, 267 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 945 TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - SİNOP