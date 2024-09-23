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Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Sinop'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralının ayağında kırık tespit edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Yılmaz idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi Alfa Gıda mevkiinde U dönüşü yapan Okan Şentürk idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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