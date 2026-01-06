Haberler

Sinop'ta motosiklet tamirhanesinde yangın: 1 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında, iş yeri sahibi ağır yaralandı. Yangın, yere dökülen benzin nedeniyle meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında dükkan küle döndü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gerze ilçesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde yere dökülen benzinden kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında iş yeri sahibinin vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - SİNOP

