Sinop'ta motosiklet tamirhanesinde yangın: 1 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında dükkan küle döndü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gerze ilçesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde yere dökülen benzinden kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında iş yeri sahibinin vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - SİNOP