Sinop'ta kaza: 1 yaralı

Sinop'ta motosikletin minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Otogar kavşağında 15.45 saatlerinde meydana geldi. Ü.A yönetimindeki 34 DVB 644 plakalı motosiklet seyir halindeyken, otogardan çıkan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis intikal etti. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP