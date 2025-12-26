Haberler

Sinop'ta devrilen motosiklette sürücü yaralandı

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta kontrolden çıkarak devrilen motosiklette sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (23) idaresindeki 57 ABS 305 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

