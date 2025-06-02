Sinop'ta Mayıs Ayında 102 Bin GBT Sorgusu Yapıldı

Sinop'ta Mayıs Ayında 102 Bin GBT Sorgusu Yapıldı
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Sinop'ta yapılan denetimlerde 102 bin 174 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi, 75 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 758,6 gram uyuşturucu madde, 25 adet sentetik ecza ve 16 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sinop'ta Mayıs ayında 102 bin 174 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 75 şahıs yakalandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Sinop Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Mayıs ayı faaliyet raporuna göre, kent genelinde suçla mücadele kapsamında 102 bin 174 kişinin GBT sorgusu, 65 bin 107 aracın ise kontrolü gerçekleştirildi, 75 aranan şahıs yakalandı. Umuma açık 241 yer denetimden geçirildi.

Denetimlerde toplam 758,6 gram uyuşturucu madde ve 25 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 18 hırsızlık şüphelisiyle birlikte 16 ruhsatsız silah da güvenlik güçlerinin operasyonlarına takıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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