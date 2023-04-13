Sinop'ta kumar oynayan 6 kişiye 48 bin TL ceza

Sinop'ta kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı, şahıslara 48 bin 583 TL para cezası kesildi.

Sinop'ta kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı, şahıslara 48 bin 583 TL para cezası kesildi. İş yerinde kumar oynatılmasına müsaade eden işletme sahibi 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezinde kumar oynatıldığı öğrenilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde mekanlarda çeşitli oyun gereçleri, oyuna yatırılan bin 595 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca işyerlerinde sigortasız işçi çalıştırıldığı, kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği ve Valilik kararına aykırı olarak işletme camlarının dışarıdan görünmeyecek şekilde perde ile kapatıldığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye toplamda 48 bin 583 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP