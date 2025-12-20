Haberler

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi

Sinop'ta Hatice Z. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Seyit Bilal Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Z. idaresindeki 57 HC 342 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun karşısında bulunan ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Hatice Z. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİNOP

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

